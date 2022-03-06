На Украине допускают, что многие клубы могут прекратить существование

Многие клубы на Украине могут прекратить своё существование. Такое мнение высказал помощник главного тренера петровского «Ингульца» хорват Младен Бартулович.

Бартулович признался, что болезненно воспринимает нынешнюю ситуацию на Украине, так как считает эту страну своим вторым домом. Младен переехал в украинскую Премьер-лигу ещё в 2006 году, женился на Украине и жил до этого времени. Хорват выразил надежду, что «Ингулец» продолжит своё существование, однако он не уверен, что остальные клубы смогут пережить это время.

«Я думаю, что с нашим клубом всё будет хорошо: это молодой, амбициозный клуб, и президент стремится нас поддерживать. Но многие клубы в Украине после этой войны могут обанкротиться или исчезнуть»,– сказал Младен Бартулович в интервью The Guardian.

В настоящий момент украинская Премьер-лига прервана на неопределённый срок из-за введённого в стране военного положения.