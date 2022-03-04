Президент УЕФА рассказал, что поселил у себя дома игрока, который покинул Украину

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал журналистам, что поселил у себя дома одного из игроков, который покинул Украину.

Чеферин сказал, что он провёл несколько дней в разговорах с футболистами и тренерами для того, чтобы помочь им покинуть Украину. Президент УЕФА отметил, что обращался за помощью в правительство, но оно не всегда может гарантировать безопасность. Чеферин добавил, что приютил у себя дома одного из игроков, который покинул Украину.

Напомним, что украинский футбольный чемпионат приостановлен на неопределённый срок из-за ситуации в стране.