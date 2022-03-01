Фонсека: «Нас не покидало чувство опасности весь путь домой»

Паулу Фонсека, бывший тренер донецкого «Шахтёра», за время своего трехлетнего пребывания на Украине успел жениться и завести ребенка. Но в конце февраля ему пришлось срочно эвакуироваться из Киева в связи с обострением военно-политической обстановки и переносом боевых действий на всю территорию Украины после того, как восемь лет они шли в отдельно взятых областях. Фонсеку вывезли на автомобиле португальского посольства, и он рассказал, что путь был очень непростым.

- Это был долгий путь, непростой путь - из-за того, что пришлось видеть по дороге. Пустые заправочные станции - ни еды, ни бензина. Мы старались вообще нигде не останавливаться. Иногда нас пугали сирены, мы видели пролетавшие самолеты. Нас не покидало чувство опасности весь путь, - заявил Фонсека, которого цитирует Ansa.