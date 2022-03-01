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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Фонсека: «Нас не покидало чувство опасности весь путь домой»

01 Марта 2022 • 17:37 Комментировать

Паулу Фонсека, бывший тренер донецкого «Шахтёра», за время своего трехлетнего пребывания на Украине успел жениться и завести ребенка. Но в конце февраля ему пришлось срочно эвакуироваться из Киева в связи с обострением военно-политической обстановки и переносом боевых действий на всю территорию Украины после того, как восемь лет они шли в отдельно взятых областях. Фонсеку вывезли на автомобиле португальского посольства, и он рассказал, что путь был очень непростым.

- Это был долгий путь, непростой путь - из-за того, что пришлось видеть по дороге. Пустые заправочные станции - ни еды, ни бензина. Мы старались вообще нигде не останавливаться. Иногда нас пугали сирены, мы видели пролетавшие самолеты. Нас не покидало чувство опасности весь путь, - заявил Фонсека, которого цитирует Ansa.
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Евро-Футбол.Ру,
Паулу Фонсека
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