Луческу: Думал, мне лето снится. А это - война

Румынский наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу также был вынужден покинуть Украину, правда, ему это удалось легче, чем коллеге по ремеслу - итальянскому тренеру «Шахтёра» Роберто де Дзерби. В интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport Луческу рассказал, как встретил утро 24 февраля, когда на Украине активизировались боевые действия, до этого шедшие только в отдельных районах.

- Я проснулся ночью и сперва мне показалось, что снится лето - знаете. этот сильный гром, как это бывает летом. Но оказалось что нет, это не сон и это не гром - это война. В Киеве никто не ждал ничего подобного, - заявил Луческу.