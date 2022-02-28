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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Де Дзерби: «Я не спал четыре дня»

28 Февраля 2022 • 22:47 Комментировать
Шахтёр Донецк
0:0
Черноморец Од
отменен

Наставник донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби оказался в эпицентре драматичных событий на Украине и с большим трудом покинул Киев. Как пояснил итальянский специалист, возглавивший «Шахтёр» в прошлом году, он не спал четыре дня - настолько все было сложно и непредсказуемо.

- С Киева до Львова на поезде, оттуда на микроавтобусе до Ужгорода, с Ужгорода до Будапешта на автобусе. Экстремальные эмоции. Мы все очень устали, 30 часов в дороге. Я не спал четыре дня, - заявил де Дзерби, слова которого цитирует ITASportPress.

Матчи чемпионата Украины пока что отменены на неопределенное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто де Дзерби
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