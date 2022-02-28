Де Дзерби покинул Киев

Наставник донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби сумел покинуть охваченный беспорядками Киев, и сейчас он находится в безопасном месте. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport. Де Дзерби, которому сейчас 42 года, стал тренером «Шахтёра» в мае прошлого года, и успел уже выиграть с командой Суперкубок Украины - свой первый трофей в тренерской карьере. Ранее он руководил «Сассуоло», а также «Фоджей», «Палермо» и «Беневенто».

Также вчера сумел покинуть Украину Паулу Фонсека, бывший тренер «Шахтёра», который застрял в Киеве из-за семейных обстоятельств, будучи женатым на гражданке Украины.