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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Де Дзерби покинул Киев

28 Февраля 2022 • 00:34 Комментировать
Металлист-1925
0:0
Шахтёр Донецк
отменен

Наставник донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби сумел покинуть охваченный беспорядками Киев, и сейчас он находится в безопасном месте. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport. Де Дзерби, которому сейчас 42 года, стал тренером «Шахтёра» в мае прошлого года, и успел уже выиграть с командой Суперкубок Украины - свой первый трофей в тренерской карьере. Ранее он руководил «Сассуоло», а также «Фоджей», «Палермо» и «Беневенто».

Также вчера сумел покинуть Украину Паулу Фонсека, бывший тренер «Шахтёра», который застрял в Киеве из-за семейных обстоятельств, будучи женатым на гражданке Украины.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто де Дзерби
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