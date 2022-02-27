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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Велозу: «Разрушенные города я видел ещё в 2016 году»

27 Февраля 2022 • 20:55 Комментировать
Десна
0:0
Динамо Киев
отменен

Бывшего полузащитника киевского «Динамо» Мигеля Велозу спросили про его отношение к войне в свете усложнившейся военно-политической обстановки между Россией и Украиной. Ответ Велозу оказался достаточно неожиданным, и наверняка не понравился бы тем, кто считает, что нынешние события не имеют под собой серьезных оснований, а Украина ранее была вполне мирным государством. Велозу дал понять - это не совсем так и предпосылки для поворота ситуации в такое трагическое русло складывались несколько лет.

- Я провел в Киеве четыре года, как раз когда начинался весь этот конфликт с Россией. В 2016 году я уже видел разрушенные бомбами города. Мне очень жаль украинский народ, - приводит слова Велозу L'Arena.

Упоминая разрушенные бомбами города, Велозу наверняка имел ввиду Донецк и Луганск, которые находятся под постоянными обстрелами подконтрольных Киеву сил с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мигель Велозу
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