Бывшего полузащитника киевского «Динамо» Мигеля Велозу спросили про его отношение к войне в свете усложнившейся военно-политической обстановки между Россией и Украиной. Ответ Велозу оказался достаточно неожиданным, и наверняка не понравился бы тем, кто считает, что нынешние события не имеют под собой серьезных оснований, а Украина ранее была вполне мирным государством. Велозу дал понять - это не совсем так и предпосылки для поворота ситуации в такое трагическое русло складывались несколько лет.

- Я провел в Киеве четыре года, как раз когда начинался весь этот конфликт с Россией. В 2016 году я уже видел разрушенные бомбами города. Мне очень жаль украинский народ, - приводит слова Велозу L'Arena.

Упоминая разрушенные бомбами города, Велозу наверняка имел ввиду Донецк и Луганск, которые находятся под постоянными обстрелами подконтрольных Киеву сил с 2014 года.