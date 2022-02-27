Бразильские легионеры «Шахтёра» обращаются в ФИФА, чтобы добиться расторжения контракта с дончанами

Бразильские легионеры донецкого «Шахтёра» намерены добиваться расторжения контракта с украинским клубом. Об этом сообщает издание Transers24hr на своей странице в сети «Твиттер».

По информации источника, в ФИФА с соответствующей просьбой уже обратился защитник Витао, и такому же примеру готовы последовать другие бразильцы, которым уже удалось эвакуироваться из Украины, при помощи португальского посольства.

Всего в донецком «Шахтёре» числятся 12 бразильских легионеров, что составляет почти половину всего комплекта первой команды «оранжево-чёрных».

Напомним, что в данный момент чемпионат Украины приостановлен из-за введённого на территории страны военного положения.