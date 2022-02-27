Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Бразильские легионеры «Шахтёра» обращаются в ФИФА, чтобы добиться расторжения контракта с дончанами

27 Февраля 2022 • 14:38 Комментировать

Бразильские легионеры донецкого «Шахтёра» намерены добиваться расторжения контракта с украинским клубом. Об этом сообщает издание Transers24hr на своей странице в сети «Твиттер».

По информации источника, в ФИФА с соответствующей просьбой уже обратился защитник Витао, и такому же примеру готовы последовать другие бразильцы, которым уже удалось эвакуироваться из Украины, при помощи португальского посольства.

Всего в донецком «Шахтёре» числятся 12 бразильских легионеров, что составляет почти половину всего комплекта первой команды «оранжево-чёрных».

Напомним, что в данный момент чемпионат Украины приостановлен из-за введённого на территории страны военного положения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Шахтёр Донецк Витао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
14:38 · Украина. Премьер-лига
Бразильские легионеры «Шахтёра» обращаются в ФИФА, чтобы добиться расторжения контракта с дончанами
26 Февраля
22:41 · Украина. Премьер-лига
Фонсека сумел вырваться из Украины - он в Румынии
10:31 · Украина. Премьер-лига
Сборная Украины договорилась проводить свои домашние матчи в Польше
25 Февраля
17:09 · Украина. Премьер-лига
Украинцы могут перестать считаться легионерами в чемпионате Польши
24 Февраля
16:49 · Украина. Премьер-лига
Паулу Фонсека с семьёй застрял в Киеве из-за введённого военного положения на Украине
15:55 · Украина. Премьер-лига
Тренер «Шахтёра» де Дзерби: «Посольство убеждало нас уехать, но я не могу на это пойти»
15:43 · Украина. Премьер-лига
Южноамериканские легионеры «Шахтёра» и «Динамо» попросили власти Бразилии эвакуировать их из Украины
07:57 · Украина. Премьер-лига
Чемпионат Украины приостановят из-за введения режима ЧП в стране 44
06:33 · Украина. Премьер-лига
Шевченко отреагировал на политические волнения между Украиной и Россией 1
23 Февраля
16:54 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби запасается продовольствием на фоне кризиса в Украине
19 Февраля
19:46 · Италия. Серия А
Моуринью попросил нового правого защитника для «Ромы» - клуб обратил внимание на игрока донецкого «Шахтёра» слухи
04 Февраля
18:47 · Украина. Премьер-лига
​Украинский боксёр Усик сыграл в футбольном матче
02 Февраля
02:16 · Украина. Премьер-лига
Австрийский ЛАСК отказался от идеи подписать Коноплянку
31 Января
18:44 · Германия. 2-я бундеслига
«Ганза» арендовала Сикана официально
30 Января
23:39 · Италия. Серия А
«Сампдория» арендовала нападающего киевского «Динамо»
Все новости
Рекомендуем