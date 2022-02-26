Фонсека сумел вырваться из Украины - он в Румынии

Бывший главный тренер «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека сумел покинуть Украину, теперь он находится в Румынии, вместе со своей семьей. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport, напоминая о том, что у Фонсеки супруга-украинка Катерина, а также трехлетний сын.

Содействие им оказало португальское посольство - присланный дипломатами к отелю минивэн принял на борт Фонсеку и провез его в Румынию через Молдавию.

- Спасибо всем за поддержку, за ваши молитвы. Мы в безопасности. Я буду помнить все это, помощь, отзывчивость людей, Я опустошена. Это были два ужасных дня, страха и слез. Ненавижу войну, люблю Украину, - написала в «Инстаграме» супруга Фонсеки.