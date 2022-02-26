Сборная Украины договорилась проводить свои домашние матчи в Польше

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко договорился с Польским футбольным союзом (PZPN), чтобы сборная Украины проводила свои домашние матчи на территории Польши.

Глава PZPN Чезаре Кулеша заявил, что лично имел разговор с Павелко, и сам предложил украинской стороне проводить свои матчи на территории Польши.

«От имени Польской футбольной ассоциации я предложил, чтобы мы, как федерация, помогли организовать матчи Украины в Польше, если нужно. Украинская сторона приняла наше предложение», – сообщил Кулеша.

Напомним, что в Украине сейчас введено военное положение, и все спортивные соревнования были приостановлены на неопределённый срок.