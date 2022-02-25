Украинцы могут перестать считаться легионерами в чемпионате Польши

Украинские футболисты могут перестать считаться легионерами в чемпионате Польши. Об этом заявил президент Футбольного сообщества Польши Цезарий Кулеша в социальной сети «Твиттер».

Кулеша отметил, что в ближайшее время намерен заняться организацией помощи в переходе украинским игрокам в польские клубы. Вопрос о том, чтобы украинцы перестали вноситься в состав иностранцев, будет рассмотрено на ближайшем заседании Польского футбольного союза.

Напомним, что украинская лига была приостановлена на неопределённый срок в связи с введением в стране военного положения.