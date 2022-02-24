Паулу Фонсека с семьёй застрял в Киеве из-за введённого военного положения на Украине

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» и римской «Ромы» Паулу Фонсека застрял в Киеве в связи с введённым на Украине военным положением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фонсека пытался выехать из страны со своей семьёй сегодня утром, 24 февраля, однако в связи с напряжённой ситуацией все коммерческие рейсы были отменены решением местных властей.

48-летний Паулу Фонсека возглавлял донецкий «Шахтёр» с 2016 по 2019 годы. За время работы на Украине он женился на местной жительнице Екатерине Остроушко. В 2019 году у пары родился сын. Сейчас семья находится в гостинице. Фонсека уже назвал этот день худшим в своей жизни.