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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Паулу Фонсека с семьёй застрял в Киеве из-за введённого военного положения на Украине

24 Февраля 2022 • 16:49 Комментировать
Металлист-1925
0:0
Шахтёр Донецк
отменен

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» и римской «Ромы» Паулу Фонсека застрял в Киеве в связи с введённым на Украине военным положением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фонсека пытался выехать из страны со своей семьёй сегодня утром, 24 февраля, однако в связи с напряжённой ситуацией все коммерческие рейсы были отменены решением местных властей.

48-летний Паулу Фонсека возглавлял донецкий «Шахтёр» с 2016 по 2019 годы. За время работы на Украине он женился на местной жительнице Екатерине Остроушко. В 2019 году у пары родился сын. Сейчас семья находится в гостинице. Фонсека уже назвал этот день худшим в своей жизни.

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Паулу Фонсека
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