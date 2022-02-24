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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Тренер «Шахтёра» де Дзерби: «Посольство убеждало нас уехать, но я не могу на это пойти»

24 Февраля 2022 • 15:55 Комментировать
Металлист-1925
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Шахтёр Донецк
отменен

Главный тренер донецкого «Шахтёра» итальянец Роберто де Дзерби отказывается покидать Украину на фоне приостановки украинской Премьер-лиги и введения в стране военного положения.

Де Дзерби уверяет, что он предан своему делу, и не может просто так покинуть свою команду. По словам 42-летнего специалиста, он приехал в «Шахтёр» ради денег, а для набора опыта.

«Посольство убеждало нас уехать, но я не могу на это пойти. Я – преданный спорту человек. Я не могу повернуться спиной к клубу, к футболу, и уйти вот так просто. Не секрет, что Шахтер предложил мне больше, чем любой другой клуб мог предложить в Италии. Но я приехал набраться опыта, и сейчас жду будущего развития событий», – приводит слова де Дзерби Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби
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