Южноамериканские легионеры «Шахтёра» и «Динамо» попросили власти Бразилии эвакуировать их из Украины

В социальных сетях опубликовано видеообращение, на котором южноамериканские легионеры донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо» со своими семьями выступили с просьбой к властям Бразилии вывести из с территории Украины на фоне спецоперации российских войск.

На ролике присутствуют такие футболисты, как Нерес, Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо и Майкон, де Пена и Витиньо.

Напомним, что сегодня, российские военные начали специальную операцию на Украине против украинских войск на фоне обострившейся ситуации на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

На Украине введено военное положение, и футбольный чемпионат страны был вынужденно прерван.