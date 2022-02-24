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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Южноамериканские легионеры «Шахтёра» и «Динамо» попросили власти Бразилии эвакуировать их из Украины

24 Февраля 2022 • 15:43 Комментировать
Динамо Киев
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В социальных сетях опубликовано видеообращение, на котором южноамериканские легионеры донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо» со своими семьями выступили с просьбой к властям Бразилии вывести из с территории Украины на фоне спецоперации российских войск.

На ролике присутствуют такие футболисты, как Нерес, Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо и Майкон, де Пена и Витиньо.

Напомним, что сегодня, российские военные начали специальную операцию на Украине против украинских войск на фоне обострившейся ситуации на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

На Украине введено военное положение, и футбольный чемпионат страны был вынужденно прерван.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Майкон Динамо Киев Маркос Антонио Педриньо Додо Витиньо Марлон Фернандо Давид Нерес Витао Карлос де Пена
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