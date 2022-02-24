Чемпионат Украины приостановят из-за введения режима ЧП в стране

Из-за ситуации на восточных границах Украины киевские власти уже ввели режим Чрезвычайного положения в стране, и это коснется также футбольного чемпионата страны. Чемпионат Украины будет приостановлен, эту информацию в своем телеграм-канале сообщил журналист Игорь Бурбас. Официально это будет подтверждено на заседании Исполкома Украинской Ассоциации футбола, которое состоится в 13 часов в четверг.

В настоящий момент в чемпионате Украины выступают шестнадцать команд, сыграны восемнадцать туров. В турнирной таблице лидирует донецкий «Шахтёр», два очка ему уступает киевское «Динамо», за ними расположились «Днепр-1» и «Заря». В арьергарде - «Минай» и «Мариуполь».