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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Чемпионат Украины приостановят из-за введения режима ЧП в стране

24 Февраля 2022 • 07:57 Комментировать

Из-за ситуации на восточных границах Украины киевские власти уже ввели режим Чрезвычайного положения в стране, и это коснется также футбольного чемпионата страны. Чемпионат Украины будет приостановлен, эту информацию в своем телеграм-канале сообщил журналист Игорь Бурбас. Официально это будет подтверждено на заседании Исполкома Украинской Ассоциации футбола, которое состоится в 13 часов в четверг.

В настоящий момент в чемпионате Украины выступают шестнадцать команд, сыграны восемнадцать туров. В турнирной таблице лидирует донецкий «Шахтёр», два очка ему уступает киевское «Динамо», за ними расположились «Днепр-1» и «Заря». В арьергарде - «Минай» и «Мариуполь».

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Евро-Футбол.Ру,
Федерация Футбола Украины
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