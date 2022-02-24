Шевченко отреагировал на политические волнения между Украиной и Россией

Бывший нападающий и наставник украинской сборной по футболу, обладатель «Золотого мяча» в 2004 году, Андрей Шевченко, внимательно следит за ситуацией вокруг противостояния Украины и России. Он написал сообщение в социальной сети «Инстаграм», в котором изложил свои чувства настоящего момента.

- Украина - это моя родина! Я всегда гордился нашим народом и страной. Мы пережили немало непростых моментов за 30 лет независимости и сформировались как нация. Нация свободных, искренних гражданю Это наш главный ресурс! Сейчас мы переживаем непростой момент, и пережить его надо вместе! Вместе мы победим! Слава Украине! - написал Шевченко.