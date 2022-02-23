Де Дзерби запасается продовольствием на фоне кризиса в Украине

Стало известно, как главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби переживает обострение конфликта между Россией и Украиной. Помощник тренера Агостино Тибауди заявил, что штаб последовал советам итальянского посольства и закупил запасы продовольствия.

«Наш тренерский штаб последовал советам итальянского посольства и закупил запасы продовольствия. Никаких других приказов нам не поступало», – заявил Тибауди. Отметим, что сам де Дзерби не раз отклонял запросы на интервью по поводу ситуации в Украине.

На выходных итальянский специалист должен будет вывести «Шахтёр» на матч чемпионата Украины против Металлиста. Игра будет проходить в Харькове, как раз рядом с российской границей.