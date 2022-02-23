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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Де Дзерби запасается продовольствием на фоне кризиса в Украине

23 Февраля 2022 • 16:54 Комментировать
Металлист-1925
...
Шахтёр Донецк
26.02 18:00
Стало известно, как главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби переживает обострение конфликта между Россией и Украиной. Помощник тренера Агостино Тибауди заявил, что штаб последовал советам итальянского посольства и закупил запасы продовольствия.
 
«Наш тренерский штаб последовал советам итальянского посольства и закупил запасы продовольствия. Никаких других приказов нам не поступало», – заявил Тибауди. Отметим, что сам де Дзерби не раз отклонял запросы на интервью по поводу ситуации в Украине.
 
На выходных итальянский специалист должен будет вывести «Шахтёр» на матч чемпионата Украины против Металлиста. Игра будет проходить в Харькове, как раз рядом с российской границей.
 
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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби
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МЕТАЛЛИСТ-1925 ШАХТЁР ДОНЕЦК
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