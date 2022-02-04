Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Украинский боксёр Усик сыграл в футбольном матче

04 Февраля 2022 • 18:47 Комментировать

В пятницу в Турции стартовал турнир Winter Cup 2022 с участием украинских клубов. В матче между «Полесьем» (Житомир) и «Вересом» (Ровно) на замену вышел известный боксёр Александр Усик.

Чемпион мира по боксу провёл на футбольном поле около пятнадцати минут. За это время счёт на табло не изменился. «Полесье» обыграло «Верес» со счётом 2:1.

Стоит сказать, что Александр Усик хорошо общается с футболистом «Манчестер Сити» Александром Зинченко. Однажды украинский футболист даже проводил боксёра в раздевалку команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Полесье Александр Усик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Февраля
18:47 · Украина. Премьер-лига
​Украинский боксёр Усик сыграл в футбольном матче
02 Февраля
02:16 · Украина. Премьер-лига
Австрийский ЛАСК отказался от идеи подписать Коноплянку
31 Января
18:44 · Германия. 2-я бундеслига
«Ганза» арендовала Сикана официально
30 Января
23:39 · Италия. Серия А
«Сампдория» арендовала нападающего киевского «Динамо»
29 Января
23:45 · Франция. Лига 1
«Бордо» усилился полузащитником «Шахтёра»
18:57 · Италия. Серия А
​Ещё один украинец переезжает в Серию А
27 Января
22:33 · Италия. Серия А
«Сампдория» в гонке с «Базелем» за Супрягу
11:01 · Италия. Серия А
Украинский форвард может заменить Белотти в «Торино»
00:22 · Италия. Серия А
«Торино» видит в Довбике замену Белотти
26 Января
09:53 · Франция. Лига 1
Французский клуб заинтересовался полузащитником «Шахтёра»
00:25 · Украина. Премьер-лига
Руководство киевского «Динамо» не рассматривало Шевченко как главного тренера
25 Января
00:52 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» хочет натурализовать ещё одного бразильца
19 Января
08:44 · Украина. Премьер-лига
Андрей Шевченко может возглавить украинский клуб
18 Января
18:24 · Украина. Премьер-лига
​Известный украинский журналист Гордон дал совет Шевченко
15 Января
22:15 · Украина. Премьер-лига
​Нерес после перехода из «Аякса» в «Шахтёр»: «Обещаю голы, ассисты и титулы»
Все новости
Рекомендуем