​Украинский боксёр Усик сыграл в футбольном матче

В пятницу в Турции стартовал турнир Winter Cup 2022 с участием украинских клубов. В матче между «Полесьем» (Житомир) и «Вересом» (Ровно) на замену вышел известный боксёр Александр Усик.

Чемпион мира по боксу провёл на футбольном поле около пятнадцати минут. За это время счёт на табло не изменился. «Полесье» обыграло «Верес» со счётом 2:1.

Стоит сказать, что Александр Усик хорошо общается с футболистом «Манчестер Сити» Александром Зинченко. Однажды украинский футболист даже проводил боксёра в раздевалку команды.