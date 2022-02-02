Австрийский ЛАСК отказался от идеи подписать Коноплянку

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка остается «при своих» - он не будет менять клуб, по крайней мере, в ближайшее время. На Коноплянку претендовал австрийский ЛАСК, однако вмешались непредвиденные обстоятельства - травмы получили сразу несколько игроков клуба, и его руководство вынуждено срочно подыскивать замены по соответствующим позициям. В этих условиях ЛАСКу не до Коноплянки, сообщил в своем телеграм-канале украинский репортер Игорь Бурбас.

Впрочем, у Евгения пока что есть еще некоторые варианты с турецкими, польскими и венгерскими клубами, но подробности не сообщаются. В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл за «Шахтёр» во всего лишь двух матчах.