Руководство киевского «Динамо» не рассматривало Шевченко как главного тренера

Если объединить фактор неудачного вояжа Андрея Шевченко в «Дженоа» и неоднозначные результаты Мирчи Луческу за рулём киевского «Динамо», то вполне естественно стали появляться осторожные фантазии СМИ и болельщиков касательно возвращения легенды украинского футбола в родной клуб в роли главного тренера.

Президент киевского клуба Игорь Суркис ответил в интервью каналу «Бомбардир» на вопрос, который заключался в назначении Шевченко на пост главного тренера:

«Я не рассматривал Шевченко на должность главного тренера «Динамо», у меня не было для этого оснований. Есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. И никогда не говори «нет». Шевченко — это человек, с которым у меня ассоциируются большие победы «Динамо», это полуфинал Лиги чемпионов».

Отсюда следует, что в нынешних реалиях ждать обладателя «Золотого мяча» в Киеве не стоит, и руководство «Динамо» настроено доработать с Луческу до конца.

Андрей Шевченко смог вывести «Дженоа» на поле лишь 11 раз, добыв одну победу. Сообщается, что следующим местом работы, вероятно, станет сборная Польши.