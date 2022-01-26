Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Руководство киевского «Динамо» не рассматривало Шевченко как главного тренера

26 Января 2022 • 00:25 Комментировать

Если объединить фактор неудачного вояжа Андрея Шевченко в «Дженоа» и неоднозначные результаты Мирчи Луческу за рулём киевского «Динамо», то вполне естественно стали появляться осторожные фантазии СМИ и болельщиков касательно возвращения легенды украинского футбола в родной клуб в роли главного тренера.

Президент киевского клуба Игорь Суркис ответил в интервью каналу «Бомбардир» на вопрос, который заключался в назначении Шевченко на пост главного тренера: 

«Я не рассматривал Шевченко на должность главного тренера «Динамо», у меня не было для этого оснований. Есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. И никогда не говори «нет». Шевченко — это человек, с которым у меня ассоциируются большие победы «Динамо», это полуфинал Лиги чемпионов». 

Отсюда следует, что в нынешних реалиях ждать обладателя «Золотого мяча» в Киеве не стоит, и руководство «Динамо» настроено доработать с Луческу до конца.

Андрей Шевченко смог вывести «Дженоа» на поле лишь 11 раз, добыв одну победу. Сообщается, что следующим местом работы, вероятно, станет сборная Польши.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Динамо Киев Игорь Суркис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
00:25 · Украина. Премьер-лига
Руководство киевского «Динамо» не рассматривало Шевченко как главного тренера
25 Января
00:52 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» хочет натурализовать ещё одного бразильца
19 Января
08:44 · Украина. Премьер-лига
Андрей Шевченко может возглавить украинский клуб
18 Января
18:24 · Украина. Премьер-лига
​Известный украинский журналист Гордон дал совет Шевченко
15 Января
22:15 · Украина. Премьер-лига
​Нерес после перехода из «Аякса» в «Шахтёр»: «Обещаю голы, ассисты и титулы»
14 Января
12:15 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» объявил о трансфере Давида Нереса в «Шахтёр» 1 официально
13 Января
19:01 · Украина. Премьер-лига
Симоне Индзаги следил за Цыганковым
12 Января
10:19 · Голландия. Эредивизие
Агент анонсировал переход Нереса из «Аякса» в «Шахтёр»
11 Января
19:51 · Голландия. Эредивизие
​Де Дзерби забирает в «Шахтёр» ещё одного форварда из «Аякса»
10 Января
16:07 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» отклонил предложение «Шахтёра» по Нересу
06 Января
14:56 · Украина. Премьер-лига
​Экс-капитан «Карпат» - о пенальти в матче с «Шахтёром»: «Судья сказал: «Пообещали столько, что в глазах потемнело»
14:48 · Украина. Премьер-лига
​Шевченко сказал: «Этим бандеровцам проиграли» - экс-игрок «Карпат» поделился воспоминаниями
05 Января
22:23 · Украина. Премьер-лига
«Работал в клубе с 1975-го» - не стало легендарного врача киевского «Динамо» 1
04 Января
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Украинец Миколенко: «После согласования трансфера в «Эвертон» плакал полчаса»
03 Января
17:49 · Украина. Премьер-лига
Гендиректор «Шахтёра»: «Хотим замахнуться на трофей Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем