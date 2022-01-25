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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» хочет натурализовать ещё одного бразильца

25 Января 2022 • 00:52 Комментировать
Металлист-1925
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Шахтёр Донецк
26.02 18:00

Полузащитник Алан Патрик может стать гражданином Украины, если донецкий «Шахтёр» решит натурализовать его. О такой возможности сообщил украинский репортер Игорь Цыганюк, выпускающий свою авторскую передачу. Как уточняет источник, Патрик уже достаточно давно выступает за «Шахтёр», дабы располагать такой возможностью.

Полузащитник перебрался в донецкий клуб в 2011 году, хотя после этого еще несколько лет провел в аренде в бразильских клубах, как «Интернасиональ», «Палмейрас» и «Фламенго». В его активе есть выступления за молодежные сборные Бразилии. В текущем сезоне он сыграл в одиннадцати матчах в составе «Шахтёра», забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Алан Патрик
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МЕТАЛЛИСТ-1925 ШАХТЁР ДОНЕЦК
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