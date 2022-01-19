Андрей Шевченко может возглавить украинский клуб

Известный украинский специалист Андрей Шевченко, уволенный с поста главного тренера генуэзского «Дженоа», может продолжить карьеру у себя на родине. Об этом сообщил ведущий передачи «ТАТоТаке» Сергей Болотников.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах легенды футбола проявляет киевское «Динамо», которое в настоящий момент возглавляет Мирча Луческу. Контракт 76-летнего румынского тренера с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что последний тренерский опыт Шевченко получился крайне неудачным. Украинец чуть больше двух месяцев проработал в «Дженоа» и был уволен за провальные результаты.