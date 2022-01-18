​Известный украинский журналист Гордон дал совет Шевченко

Известный журналист из Украины Дмитрий Гордон высказался по поводу Андрея Шевченко, который на прошлой неделе был уволен из «Дженоа». Ходят слухи, что Шевченко могут пригласить на должность министра молодёжи и спорта Украины.

«Думаю, это не его. Не надо ему идти в политику. Тем более в эту команду, которая уже идёт вниз. Думаю, Андрею нужно заниматься футболом, предложений наверняка будет много», - высказался Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, что у руля «Дженоа» Андрей Шевченко отработал всего два месяца. Под руководством украинца за этот период команда одержала всего одну победу в кубковом матче.