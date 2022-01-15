​Нерес после перехода из «Аякса» в «Шахтёр»: «Обещаю голы, ассисты и титулы»

В субботу «Шахтёр» объявил о подписании трудового соглашения с Давидом Нересом. Бразилец, который пять лет провёл в «Аяксе», подписал контракт до конца декабря 2026 года.

Давая первое интервью в качестве игрока донецкого клуба, Нерес дал обещание болельщикам.

«Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы», - слова Нереса приводятся на клубном сайте «Шахтёра».

Также, среди прочего, Нерес поблагодарил «Шахтёр» и сказал, что ему уже не терпится провести первый матч за команду Роберто де Дзерби.

После первой части сезона «Шахтёр» лидирует в чемпионате Украины. При этом «горняки» вылетели из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.