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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Симоне Индзаги следил за Цыганковым

13 Января 2022 • 19:01 Комментировать

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о беседе с тренером Симоне Индзаги.

«Мы с ним стояли и разговаривали после пресс-конференции, и он мне сказал, что давно следит за Виктором. Индзаги был очень хорошего мнения о нем. Но было ли официальное предложение от «Лацио» по Цыганкову, я не знаю». 

Также, для FanDay белорусский тренер добавил, что в нынешнее время футболистам легче вести переговоры из-за агентов, к которым заинтересованная сторона может обращаться напрямую.

«Динамо» Хацкевича встречалось с «Лацио» Индзаги в 2018-м на стадии 1/8 Лиги Европы. Итальянский клуб смог одолеть соперника со счётом 4:2. Один из голов в ворота «орлов» забил Виктор Цыганков.

Хацкевич после двух лет работы в «Роторе», куда он перешёл после «Динамо», находится без клуба. 

Симоне Индзаги в настоящий момент является тренером «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Киев Симоне Индзаги Александр Хацкевич
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