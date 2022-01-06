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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Экс-капитан «Карпат» - о пенальти в матче с «Шахтёром»: «Судья сказал: «Пообещали столько, что в глазах потемнело»

06 Января 2022 • 14:56 Комментировать

Бывший капитан «Карпат» Роман Толочко вспомнил, как в далёком сезоне 1998/1999 львовяне пробились в финал Кубка Украины, пройдя в полуфинале «Шахтёр».

Тогда «Карпаты» обыграли «Шахтёр» дома со счётом 1:0. В ответной игре с таким же счётом победили «горняки», и игра перетекла в дополнительное время. Там арбитр Игорь Хлибин назначил пенальти в ворота «Карпат», и «Шахтёр», реализовав его, повёл 2:0, но гости всё же смогли забить и прошли дальше за счёт правила гостевого гола.

Толочко вспомнил эпизод с назначенным пенальти. Он хорошо знал арбитра и даже дружил с ним.

«Олег Матвеев пробросил мяч мимо меня и «нырнул». Никакого касания! Но пенальти был назначен. Спросил судью: «Игорь, что ж ты делаешь?». Он честно ответил: «Пообещали столько, что в глазах потемнело», - рассказал Толочко украинскому «Футбол24».

Добавим, что в финале Кубка Украины в 1999 году «Карпаты» проиграли «Динамо» со счётом 0:3.  

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Евро-Футбол.Ру,
Карпаты Шахтёр Донецк Роман Толочко
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