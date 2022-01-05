«Работал в клубе с 1975-го» - не стало легендарного врача киевского «Динамо»

Скорбная весть из стана киевского «Динамо» - на 81-м году скончался легендарный Владимир Малюта. Он проработал врачом около сорока лет. Сотрудничество с клубом Малюта начал еще в 1975 году, в расцвет карьеры Олега Блохина - в 1975-м футболист выиграл «Золотой мяч», а киевское «Динамо» выиграло два европейских кубка. Позже, в 1986 году, киевляне повторили победу в Кубке кубокв. Все эти годы за здоровьем игроков команды следил именно Малюта. Но, к сожалению, возраст берет свое и не щадит никого:

- Не стало человека, который вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта, - прокомментировал скорбную весть президент клуба Игорь Суркис.