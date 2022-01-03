Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Гендиректор «Шахтёра»: «Хотим замахнуться на трофей Лиги чемпионов»

03 Января 2022 • 17:49 Комментировать
Металлист-1925
...
Шахтёр Донецк
26.02 18:00

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин подвел итоги прошедшего года, поделившись при этом планами на будущее. Чиновник слегка удивил общественность, заявив, что в долгосрочной перспективе украинский клуб намерен побороться за золотые медали самого престижного турнира Европы.

«Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении. Это наша главная идея и наше главное желание», - поделился Палкин в интервью на клубном ютуб-канале «Шахтёра».

Специалист уточнил, что «горняки» также не отказались бы от победы в Лиге Европы. К слову, в текущем розыгрыше «Шахтёру» не удалось обеспечить себе евровесну, не сумев достойно выступить в группе с «Реалом», «Интером» и «Шерифом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сергей Палкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МЕТАЛЛИСТ-1925 ШАХТЁР ДОНЕЦК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Января
17:49 · Украина. Премьер-лига
Гендиректор «Шахтёра»: «Хотим замахнуться на трофей Лиги чемпионов»
01 Января
14:10 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» объявил о подписании игрока сборной Украины официально
29 Декабря
15:43 · Россия. Премьер-лига
«Даже не рассматриваю варианты из России, я категорически против агрессии»: Лучший бомбардир чемпионата Украины исключил трансфер в РПЛ 86
11:26 · Украина. Премьер-лига
Назван лучший футболист киевского «Динамо» в 2021 году
09:51 · Голландия. Эредивизие
«Шахтёр» нацелился на вингера «Аякса»
28 Декабря
08:17 · Украина. Премьер-лига
На Украине назвали лучшего тренера 2021 года
26 Декабря
12:47 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» готовится объявить о трансфере игрока сборной Украины 4
25 Декабря
21:20 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хотел подписать перспективного украинского вингера, но получил отказ 1 слухи
18:50 · Италия. Серия А
«Сассуоло» отказался продавать «Шахтёру» Бога, которого «Аталанта» присматривает на замену Миранчуку 1 слухи
11:44 · Украина. Премьер-лига
Милевский хочет вернуться в киевское «Динамо»
20 Декабря
12:01 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» может продолжить карьеру на Украине
17 Декабря
21:57 · Россия. Премьер-лига
Украинский журналист Франков: «Шахтёр» был только рад продать Мампасси» 1
17:15 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объявил о переходе украинца Мампасси 3 официально
14:23 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» покупает защитника сборной Украины, сумма сделки превышает 20 млн евро
15 Декабря
15:36 · Украина. Кубок
В 1/4 финала Кубка киевское «Динамо» сыграет с «Александрией», «Шахтёр» - со «Львовом»
Все новости
Рекомендуем