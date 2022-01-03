Гендиректор «Шахтёра»: «Хотим замахнуться на трофей Лиги чемпионов»

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин подвел итоги прошедшего года, поделившись при этом планами на будущее. Чиновник слегка удивил общественность, заявив, что в долгосрочной перспективе украинский клуб намерен побороться за золотые медали самого престижного турнира Европы.

«Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении. Это наша главная идея и наше главное желание», - поделился Палкин в интервью на клубном ютуб-канале «Шахтёра».

Специалист уточнил, что «горняки» также не отказались бы от победы в Лиге Европы. К слову, в текущем розыгрыше «Шахтёру» не удалось обеспечить себе евровесну, не сумев достойно выступить в группе с «Реалом», «Интером» и «Шерифом».