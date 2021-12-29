Назван лучший футболист киевского «Динамо» в 2021 году

В киевском «Динамо» подвели итоги уходящего года. В частности, был назван лучший футболист команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По результатам голосования болельщиков лучшим стал полузащитник Николай Шапаренко, его кандидатуру поддержали 35% респондентов. Второе место занял голкипер Георгий Бущан (20%), а тройку лучших замкнул хавбек Виталий Буяльский. За него проголосовали 15 процентов опрошенных.

В текущем сезоне Шапаренко принял участие в 21 поединке на клубном уровне. Николай отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Контракт игрока с «бело-голубыми» рассчитан до сентября 2025 года.