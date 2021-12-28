На Украине назвали лучшего тренера 2021 года

На Украине подвели футбольные итоги уходящего года. В частности, был определен лучший тренер. Как сообщает пресс-служба украинской Премьер-лиги, эту награду получил наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу, под руководством которого «бело-голубые» стали чемпионами страны, а также выиграли кубок и суперкубок Украины.

Второе место в рейтинге занял главный тренер луганской «Зари» Виктор Крипник. Тройку лидеров замкнул Игор Йовичевич, работающий в «Днепре-1».

Луческу занял пост наставника «Динамо» в прошлом году. Стоит отметить, что ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр».