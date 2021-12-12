«Динамо» упустило лидерство после ничьей с «Зарей»

Участники еврокубков от Украины «Динамо» и «Заря» провели матч 18-го тура. Киевляне воплотили свое преимущество в голы на 44-й минуте голом Виталия Буяльского, соперник же использовал свой шанс сразу после перерыва, и гол Аллахьяра в итоге принес «Заре» ничью - 1:1.

«Динамо» идет на втором месте с отставанием в два очка от «Шахтёра», его соперник - четвертый.