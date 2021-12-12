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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Динамо» упустило лидерство после ничьей с «Зарей»

12 Декабря 2021 • 19:57 Комментировать
Динамо Киев
1:1
Заря
окончен

Участники еврокубков от Украины «Динамо» и «Заря» провели матч 18-го тура. Киевляне воплотили свое преимущество в голы на 44-й минуте  голом Виталия Буяльского, соперник же использовал свой шанс сразу после перерыва, и гол Аллахьяра в итоге принес «Заре» ничью - 1:1.

«Динамо» идет на втором месте с отставанием в два очка от «Шахтёра», его соперник - четвертый.

Протокол игры  
Динамо Киев 1:1 Заря
(1:0) Буяльский Виталий 44'    
    49' Сайяд Аллахьяр (1:1)
Бущан Георгий Тымчик Александр   56' (Вербич Беньямин (   56') Сирота Александр Забарный Илья Миколенко Виталий Цыганков Виктор Шапаренко Николай Сидорчук Сергей Де Пена Карлос   56' (Караваев Александр (   56') Гармаш Денис   90' (Кулач Владислав (   90') Буяльский Виталий
Запасные: Андриевский Александр Леднёв Богдан Антюх Денис Шабанов Артём Бойко Денис Витиньо Витор V
Мацапура Дмитрий   54' Фаворов Денис Вернидуб Виталий Имереков Максим Леовижилду Цвек Ловро Сайяд Аллахьяр Назарина Егор   77' Хомченовский Дмитрий Громов Артём   72' (Кабаев Владислав (   72') Гладкий Александр
Запасные: Алефиренко Даниил Овусу Раймонд Фагундес Кристиан Жилкин Антон Снурницын Игорь Нагнойный Денис Фернандес Гильермо Казаков Максим II
12 декабря. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

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ДИНАМО КИЕВ ЗАРЯ
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