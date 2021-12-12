«Динамо» упустило лидерство после ничьей с «Зарей»

Участники еврокубков от Украины «Динамо» и «Заря» провели матч 18-го тура. Киевляне воплотили свое преимущество в голы на 44-й минуте голом Виталия Буяльского, соперник же использовал свой шанс сразу после перерыва, и гол Аллахьяра в итоге принес «Заре» ничью - 1:1.
«Динамо» идет на втором месте с отставанием в два очка от «Шахтёра», его соперник - четвертый.
Протокол игры
|Динамо Киев
|1:1
|Заря
|(1:0) Буяльский Виталий 44'
|49' Сайяд Аллахьяр (1:1)
Бущан Георгий • Тымчик Александр 56' ( Вербич Беньямин ( 56') • Сирота Александр • Забарный Илья • Миколенко Виталий • Цыганков Виктор • Шапаренко Николай • Сидорчук Сергей • Де Пена Карлос 56' ( Караваев Александр ( 56') • Гармаш Денис 90' ( Кулач Владислав ( 90') • Буяльский Виталий
Запасные: Андриевский Александр • Леднёв Богдан • Антюх Денис • Шабанов Артём • Бойко Денис • Витиньо Витор V
Мацапура Дмитрий • 54'Фаворов Денис • Вернидуб Виталий • Имереков Максим • Леовижилду • Цвек Ловро • Сайяд Аллахьяр • Назарина Егор • 77'Хомченовский Дмитрий • Громов Артём 72' ( Кабаев Владислав ( 72') • Гладкий Александр
Запасные: Алефиренко Даниил • Овусу Раймонд • Фагундес Кристиан • Жилкин Антон • Снурницын Игорь • Нагнойный Денис • Фернандес Гильермо • Казаков Максим II
12 декабря. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).