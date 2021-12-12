​Марлос покидает «Шахтёр» после семи лет выступлений

«Шахтёр» объявил об уходе атакующего полузащитника Марлоса. За донецкий клуб бразилец выступал более семи лет – с лета 2014 года. В конце 2021 года контракт Марлоса истекает, и он не будет продлён. За «Шахтёр» Марлос провёл 287 игр, в которых забил 74 гола.

Ходили слухи, что Марлос продолжит карьеру в родной Бразилии. В украинском футболе он провёл почти 10 лет – бразилец перебрался в ряды харьковского «Металлиста» в январе 2012 года.

Стоит отметить, что в последнее время Марлос стал получать меньше игрового времени в «Шахтёре», поскольку в клубе идёт процесс перестройки со ставкой на более молодых исполнителей.