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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Марлос покидает «Шахтёр» после семи лет выступлений

12 Декабря 2021 • 14:28 Комментировать

«Шахтёр» объявил об уходе атакующего полузащитника Марлоса. За донецкий клуб бразилец выступал более семи лет – с лета 2014 года. В конце 2021 года контракт Марлоса истекает, и он не будет продлён. За «Шахтёр» Марлос провёл 287 игр, в которых забил 74 гола.

Ходили слухи, что Марлос продолжит карьеру в родной Бразилии. В украинском футболе он провёл почти 10 лет – бразилец перебрался в ряды харьковского «Металлиста» в январе 2012 года.

Стоит отметить, что в последнее время Марлос стал получать меньше игрового времени в «Шахтёре», поскольку в клубе идёт процесс перестройки со ставкой на более молодых исполнителей.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Марлос
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