У Украины худший результат в еврокубках за 14 лет: Причины краха и будет ли хуже

Еврокубковый сезон-2021/22 стал одним из худших в истории украинского футбола. Ещё в 2015 году «Днепр» сражался в финале Лиги Европы с «Севильей», а в прошлом году «Шахтёр» дважды обыгрывал «Реал», но сейчас ни одна команда не пробилась в евровесну. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось в причинах деградации украинского футбола и оценило дальнейшие перспективы.

Осенью 2020 года «Шахтёр» удивлял классной игрой и нестабильными результатами. Было 0:10 в двух матчах от «Гладбаха», но были и две победы над «Реалом» и две ничьи с «Интером». Удивительно, что владелец клуба Ринат Ахметов не потерял интереса к своему детищу, несмотря на то, что команда уже восемь лет не может вернуться в родной Донецк. За последний год Ахметов показал, что не жалеет денег на усиление. «Горняки» вложили 46 млн евро в трансферы, а также пригласили одного из самых перспективных итальянских специалистов Роберто Де Дзерби. Однако это не помогло и даже стало хуже. В группе опять попались «Реал» с «Интером», а обидчика «Боруссию» сменил «Шериф». Казалось бы, ситуация лучше, чем в прошлом сезоне, но если тогда «горняки» набрали 8 очков, то теперь только 2.

«Динамо» уже давно не впечатляет в еврокубках, особенно в Лиге чемпионов. Киевляне попали в тяжелую группу с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой», где ожидаемо заняли последнее место. Единственное набранное очко случилось в первом туре дома с «Бенфикой».

В 2014 году на Украине начались военные действия, а экономический кризис сказался на всех сферах жизни, в том числе и на футболе. Начиная с того времени отмечается постепенное падение Украины в таблице коэффициентов УЕФА. При Януковиче олигархи чувствовали себя комфортно и спонсировали клубы, но обстановка быстро изменилась. После финала Лиги Европы сразу же начались проблемы у Игоря Коломойского, из-за чего олигарх покинул страну, а клуб был признан банкротом. У Александра Ярославского отобрали «Металлист», который он напичкал яркими латиноамериканцами. Команды, которые навязывали реальную борьбу «Шахтёру» и «Динамо», исчезли с карты УПЛ. У двух грандов серьёзных проблем с финансированием не наблюдалось, но конкурентов почти не осталось, а чемпионат стал напоминать унылое зрелище.

У днепровского и харьковского клубов обнулились долги, что позволяет им подниматься из низов, но финансирование там совсем не то, каким было до кризиса. Большие надежды связаны с Ярославским, который возродил легендарный «Металлист», и тот на всех парах мчится в УПЛ. Сейчас же Украина превратилась в непривлекательное место для легионеров. Достаточно посмотреть на трансферы киевского «Динамо». Приезжают одни ноунеймы, которые в 90% случаев слабее местных футболистов.

Лишь «Шахтёр», создавший себе прекрасный имидж под именем «окно в Европу для молодых бразильцев», с переменным успехом продолжает подбирать перспективных парней. Впрочем, в последнее время и «горняки» не делают громким продаж. Последняя состоялась в 2018 году, когда Фред перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 59 млн евро. Несмотря на то, что великолепная «Донбасс-Арена» превратилась в полузаброшенное здание, у Рината Ахметов дела идут неплохо – с начала войны его состояние увеличилось с 2,8 до 7,6 млрд долларов. Олигарху ничего не мешает и дальше покупать талантливых бразильцев, но футболистам теперь сложнее прогрессировать из-за слабой конкуренции в чемпионате Украины.

10 лет назад Украина вела борьбу с Францией и Португалией за возможность отправлять три клуба в Лигу чемпионов. В сезоне-2021/22 украинские клубы добавили в копилку лишь 4,200 балла (25-е место в Европе). Это меньше, чем у Молдовы, Польши, Азербайджана и Швеции. В таблице коэффициентов Украина уступила 11-е место Сербии. Если тенденция продолжится, тогда страна лишится прямой путёвки в ЛЧ. Возможно, ситуация была бы не такой печальной, если бы другие представители Украины в еврокубках брали хоть какие-то очки, но «Заря», «Колос» и «Ворскла» выступили ужасно, отпраздновав всего две победы на троих в матчах Лиги Европы и Лиги конференций.

Владислав АВРАМЕНКО