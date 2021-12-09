На Украине журналист напишет заявление в полицию на экс-футболиста «Кубани» за телефонные угрозы в свой адрес

Одной из главных тем в украинском футбольном сообществе в четверг стал скандал, который связан с бывшим нападающим «Кубани» Евгением Селезнёвым. Журналист издания «ТаТоТаке» Андрей Сенькив опубликовал записи телефонных звонков, где футболист напрямую угрожал ему расправой.

Стоит уточнить, что диалог действительно содержит огромное количество ненормативной лексики и агрессивных высказываний. Селезнёв обещал лично встретиться с журналистом в Киеве и разбить ему лицо.

После публикации видео Сенькив поделился у себя на странице в «Фейсбуке», что будет писать заявление в полицию на действующего форварда «Миная». Уточним, что по ходу текущего сезона Селезнёв уже неоднократно попадал в неприятные ситуации. Например, он несколько раз предлагал игрокам другой команды или болельщикам «выйти за стадион поговорить».