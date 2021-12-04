Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 282 Комментарии
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Луческу: «Копа Америка – более сильный турнир, чем Евро»

04 Декабря 2021 • 00:07 Комментировать
Верес
...
Динамо Киев
Через 14 ч. 47 мин.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Румынский специалист назвал победу Лионеля Месси полностью заслуженной, а в качестве аргумента привел достижение аргентинца с национальной сборной. Он считает, что победа в Копа Америка котируется гораздо выше, чем триумф на чемпионате Европы.

«В Южной Америке более сильное соревнование, чем Евро. Посмотрите, сколько великих футболистов из Уругвая, Колумбии, Чили, Бразилии играли и играют в ведущих чемпионатах. Поэтому, первое место Месси не должно вызывать вопросов», - приводит слова Луческу портал Playsport.

При этом тренер отметил, что свою роль мог сыграть и переход Лионеля в «ПСЖ», учитывая, что за организацию премии отвечает французское издание.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Шахтёр Донецк 6:1 Львов
04.12  15:00 Верес ... Динамо Киев
Идет 0 минута Александрия 0:0 Олимпик Донецк
04.12  18:00 Рух Львов ... Ворскла
04.12  20:30 Металлист-1925 ... Колос Ковалёвка
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
00:07 · Украина. Премьер-лига
Луческу: «Копа Америка – более сильный турнир, чем Евро»
03 Декабря
19:56 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» забил 6 мячей в ворота «Львова»
01 Декабря
19:32 · Украина. Премьер-лига
​Президент «Шахтёра» Ахметов был награждён президентом УЕФА 1 фото
28 Ноября
17:01 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» скромно обыграл «Ингулец»
27 Ноября
17:01 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» не без приключений одолело «Минай»
15:25 · Украина. Премьер-лига
«Они как еда без соли, мёртвые пчёлы»: украинский экс-футболист жёстко прошёлся по сборной России 2
24 Ноября
14:13 · Украина. Премьер-лига
​Де Дзерби – о Суперлиге: «Не все хотят видеть лишь битвы топ-клубов, в детстве я ходил на стадион и мечтал, чтобы «Брешия» обыгрывала сильнейших»
20 Ноября
23:46 · Украина. Премьер-лига
​В Италии рассказали, после какой фразы удалили тренера «Шахтёра» де Дзерби 1
20:08 · Украина. Премьер-лига
​«Шахтёр» не без проблем обыграл «Рух» перед поездкой к «Интеру»
19 Ноября
22:36 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» забило шесть мячей в ворота «Черноморца»
15 Ноября
10:22 · Украина. Премьер-лига
​Роберто Карлос видит «Шахтёр» в финале Лиги чемпионов
13 Ноября
23:42 · Россия. Премьер-лига
Стали известны детали сделки украинца Мампасси с «Локомотивом» 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере игрока «Шахтёра» 15
11:23 · Россия. Премьер-лига
Три российских топ-клуба нацелились на защитника «Шахтёра» 1
11 Ноября
15:08 · Украина. Премьер-лига
На Украине загорелся стадион, который должен был принять товарищеский матч сборной с Болгарией 3
Все новости
Рекомендуем