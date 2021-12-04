Луческу: «Копа Америка – более сильный турнир, чем Евро»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Румынский специалист назвал победу Лионеля Месси полностью заслуженной, а в качестве аргумента привел достижение аргентинца с национальной сборной. Он считает, что победа в Копа Америка котируется гораздо выше, чем триумф на чемпионате Европы.

«В Южной Америке более сильное соревнование, чем Евро. Посмотрите, сколько великих футболистов из Уругвая, Колумбии, Чили, Бразилии играли и играют в ведущих чемпионатах. Поэтому, первое место Месси не должно вызывать вопросов», - приводит слова Луческу портал Playsport.

При этом тренер отметил, что свою роль мог сыграть и переход Лионеля в «ПСЖ», учитывая, что за организацию премии отвечает французское издание.