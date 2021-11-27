«Они как еда без соли, мёртвые пчёлы»: украинский экс-футболист жёстко прошёлся по сборной России

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец, поигравший за львовские «Карпаты» и «Минай», жестко прошелся по сборной России в интервью для портала FanDay.

В разговоре с корреспондентом нынешний спортдир «Миная» назвал сборную России командой-аутсайдером. По мнению Кополовца, подопечные Валерия Карпина не способны создать проблемы своим соперникам.

«Они как еда без соли, мёртвые пчёлы. Неинтересная команда», - сказал украинец.

Напомним, что сборная России сыграет против команды Польши в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2022. В случае успеха россиян ждет встреча с победителем пары Швеция – Чехия.