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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Они как еда без соли, мёртвые пчёлы»: украинский экс-футболист жёстко прошёлся по сборной России

27 Ноября 2021 • 15:25 Комментировать (1)

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец, поигравший за львовские «Карпаты» и «Минай», жестко прошелся по сборной России в интервью для портала FanDay.

В разговоре с корреспондентом нынешний спортдир «Миная» назвал сборную России командой-аутсайдером. По мнению Кополовца, подопечные Валерия Карпина не способны создать проблемы своим соперникам.

«Они как еда без соли, мёртвые пчёлы. Неинтересная команда», - сказал украинец.

Напомним, что сборная России сыграет против команды Польши в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2022. В случае успеха россиян ждет встреча с победителем пары Швеция – Чехия.

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Сборная России Михаил Кополовец
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Комментарии (1)
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Crocodile
27 Ноября 2021 в 16:48
ыхых.. шота не особо риагирывають на наброцик, да?
можец усе поцому шо российские болельщики сами проходяцца по своей сборной жестче какого-то Михаила из Украины.
но если задача просто набросить *** [экскрементов], то конешно.
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