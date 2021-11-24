​Де Дзерби – о Суперлиге: «Не все хотят видеть лишь битвы топ-клубов, в детстве я ходил на стадион и мечтал, чтобы «Брешия» обыгрывала сильнейших»

Роберто де Дзерби был одним из тех тренеров, которые резко критиковали Суперлигу весной. Итальянец даже говорил, что будь его воля, он не выводил бы «Сассуоло» на игру против «Милана», изначально поддержавшего проект. В интервью для Tuttosport теперь уже рулевой «Шахтёра» снова коснулся этой темы.

«Когда я говорю без фильтров, возникает скандал по поводу моей критики Суперлиги. Но мою позицию разделяют многие, кроме тех немногих, кто хочет видеть лишь битвы топ-клубов. Я никогда таким не был. В детстве я ходил на стадион и мечтал, чтобы «Брешия» обыгрывала сильнейших. Теперь я тренер, и я пытаюсь тоже добиться результатов, которые кажутся невозможными. Но чтобы добиться этого, нужно как минимум проводить такие матчи. Так что я был обеспокоен проектом Суперлиги», - сказал де Дзерби.

Напомним, что из проекта Суперлиги очень скоро вышли 9 из 12 его основателей.