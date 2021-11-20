​В Италии рассказали, после какой фразы удалили тренера «Шахтёра» де Дзерби

В субботу «Шахтёр» обыграл львовский «Рух» в календарном матче украинского чемпионата. Рулевой донецкой команды Роберто де Дзерби был удалён со своей позиции в конце встречи. Итальянский тренер получил красную карточку после второй жёлтой. У де Дзерби случился конфликт с наставником «Руха» Леонидом Кучуком.

Football Italia расшифровала слова тренера «Шахтёра», сказанные на его родном языке. Де Дзерби сказал Кучуку: «Ты работаешь не в той профессии». Именно после этой фразы итальянский тренер получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

На текущий момент в чемпионате Украины двоевластие – «Шахтёр» и «Динамо» имеют по 38 очков.