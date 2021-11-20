​«Шахтёр» не без проблем обыграл «Рух» перед поездкой к «Интеру»

Перед гостевым матчем против «Интера» в Лиге чемпионов «Шахтёру» было важно не допустить осечки в чемпионате. Команда Роберто де Дзерби доминировала в игре против львовского «Руха», но при этом была близка к потере очков. Сломить сопротивление середняка украинской Премьер-лиги «горнякам» удалось только на 85-й минуте, когда гол забил Маркос Антонио. Вскоре вице-чемпионы Украины поставили жирную точку вместе с голом Тете.
Итоговый счёт – 2:0. «Шахтёр» и «Динамо» располагаются на вершине турнирной таблице УПЛ после первого круга, имея по 38 очков в своих активах. По разности мячей киевляне выше – 41:8 против 40:8.
Протокол игры
|(1:0) Антонио Маркос 85'
|(2:0) Тете 88'
Трубин Анатолий • Додо Домилсон • Бондарь Валерий • Матвиенко Николай • Исмаили Гонсалвес 90' ( Конопля Ефим ( 90') • Майкон Барберан • Антонио Маркос • Тете • Марлос Ромеро 57' ( Педриньо II ( 57') • Мудрик Михаил 57' ( Манор Соломон ( 57') • Фернандо Педро 58' ( Сикан Даниил ( 58')
Запасные: Бондаренко Артём • Кривцов Сергей • Витао • Пятов Андрей • Степаненко Тарас
Панькив Юрий • Vitaliy Roman • Белый Максим • Стаменкович Милош • Дидик Роман • 40'Мартынюк Ярослав 76' ( Карасюк Роман ( 76') • Marko Sapuha 54' ( Федорчук Валерий ( 54') • Альваренга Фабрисио 64' 65' ( Рунич Василий ( 65') • Де Паула Таллес • Бойчук Богдан 59' 65' ( Притула Остап ( 65') • Климчук Юрий
Запасные: Слюсар Денис
20 ноября. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).