​«Шахтёр» не без проблем обыграл «Рух» перед поездкой к «Интеру»

Перед гостевым матчем против «Интера» в Лиге чемпионов «Шахтёру» было важно не допустить осечки в чемпионате. Команда Роберто де Дзерби доминировала в игре против львовского «Руха», но при этом была близка к потере очков. Сломить сопротивление середняка украинской Премьер-лиги «горнякам» удалось только на 85-й минуте, когда гол забил Маркос Антонио. Вскоре вице-чемпионы Украины поставили жирную точку вместе с голом Тете.

Итоговый счёт – 2:0. «Шахтёр» и «Динамо» располагаются на вершине турнирной таблице УПЛ после первого круга, имея по 38 очков в своих активах. По разности мячей киевляне выше – 41:8 против 40:8.