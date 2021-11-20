Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 257 Комментарии
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​«Шахтёр» не без проблем обыграл «Рух» перед поездкой к «Интеру»

20 Ноября 2021 • 20:08 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:0
Рух Львов
окончен

Перед гостевым матчем против «Интера» в Лиге чемпионов «Шахтёру» было важно не допустить осечки в чемпионате. Команда Роберто де Дзерби доминировала в игре против львовского «Руха», но при этом была близка к потере очков. Сломить сопротивление середняка украинской Премьер-лиги «горнякам» удалось только на 85-й минуте, когда гол забил Маркос Антонио. Вскоре вице-чемпионы Украины поставили жирную точку вместе с голом Тете.

Итоговый счёт – 2:0. «Шахтёр» и «Динамо» располагаются на вершине турнирной таблице УПЛ после первого круга, имея по 38 очков в своих активах. По разности мячей киевляне выше – 41:8 против 40:8.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
(1:0) Антонио Маркос 85'    
(2:0) Тете 88'    
Трубин Анатолий Додо Домилсон Бондарь Валерий Матвиенко Николай Исмаили Гонсалвес   90' (Конопля Ефим (   90') Майкон Барберан Антонио Маркос Тете Марлос Ромеро   57' (Педриньо II (   57') Мудрик Михаил   57' (Манор Соломон (   57') Фернандо Педро   58' (Сикан Даниил (   58')
Запасные: Бондаренко Артём Кривцов Сергей Витао Пятов Андрей Степаненко Тарас
Панькив Юрий Vitaliy Roman Белый Максим Стаменкович Милош Дидик Роман   40' Мартынюк Ярослав   76' (Карасюк Роман (   76') Marko Sapuha   54' (Федорчук Валерий (   54') Альваренга Фабрисио   64'   65' (Рунич Василий (   65') Де Паула Таллес Бойчук Богдан   59'   65' (Притула Остап (   65') Климчук Юрий
Запасные: Слюсар Денис
20 ноября. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Рух Львов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Львов 2:1 Заря
окончен Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Идет 164 минута Олимпик Донецк 0:0 Ингулец
Идет 11 минута Днепр-1 0:0 Александрия
21.11  15:00 Минай ... Ингулец 2.31 3.05 3.25
21.11  18:00 Ворскла ... Мариуполь 1.53 4.2 5.8
21.11  20:30 Десна ... Колос Ковалёвка 2.04 3.15 3.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
20:08 · Украина. Премьер-лига
​«Шахтёр» не без проблем обыграл «Рух» перед поездкой к «Интеру»
19 Ноября
22:36 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» забило шесть мячей в ворота «Черноморца»
15 Ноября
10:22 · Украина. Премьер-лига
​Роберто Карлос видит «Шахтёр» в финале Лиги чемпионов
13 Ноября
23:42 · Россия. Премьер-лига
Стали известны детали сделки украинца Мампасси с «Локомотивом» 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере игрока «Шахтёра» 15
11:23 · Россия. Премьер-лига
Три российских топ-клуба нацелились на защитника «Шахтёра» 1
11 Ноября
15:08 · Украина. Премьер-лига
На Украине загорелся стадион, который должен был принять товарищеский матч сборной с Болгарией 3
08 Ноября
15:30 · Украина. Премьер-лига
​Дентиньо ушёл из «Шахтёра» после 10 лет выступлений
07 Ноября
20:02 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» обыграл «Колос» и стал новым лидером УПЛ
06 Ноября
19:59 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» неожиданно проиграло «Ворскле»
04 Ноября
00:12 · Украина. Премьер-лига
Дентиньо не знает, удастся ли ему продлить контракт с «Шахтёром»
02 Ноября
13:11 · Украина. Премьер-лига
​Футболист сборной Украины выступил против геев 3
30 Октября
19:28 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» быстро разгромил «Десну»
15:53 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» снова победило в Мариуполе
28 Октября
22:42 · Украина. Премьер-лига
Степаненко продлил контракт с «Шахтёром» 1
Все новости
Рекомендуем