​Роберто Карлос видит «Шахтёр» в финале Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роберто Карлос дал интервью пресс-службе «Шахтёра», которое вышло на платформе Shakhtar Club.

Карлос рассказал о том, что он следит за «Шахтёром», поскольку в этом клубе выступает немало бразильцев. С некоторыми из этих бразильских исполнителей экс-футболист «Реала» знаком лично.

Роберто Карлос отметил, что «Шахтёр» имеет хорошие перспективы в европейском футболе.

«Шахтёр» - команда, которая в ближайшем будущем может добраться до полуфинала, а то и до финала Лиги чемпионов», - высказался Роберто Карлос.

Напомним, что «Шахтёр» в своей группе Лиги чемпионов текущего сезона занимает последнее место с одним очком после четырёх туров.