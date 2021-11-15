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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Роберто Карлос видит «Шахтёр» в финале Лиги чемпионов

15 Ноября 2021 • 10:22 Комментировать

Известный в прошлом футболист Роберто Карлос дал интервью пресс-службе «Шахтёра», которое вышло на платформе Shakhtar Club.

Карлос рассказал о том, что он следит за «Шахтёром», поскольку в этом клубе выступает немало бразильцев. С некоторыми из этих бразильских исполнителей экс-футболист «Реала» знаком лично.

Роберто Карлос отметил, что «Шахтёр» имеет хорошие перспективы в европейском футболе.

«Шахтёр» - команда, которая в ближайшем будущем может добраться до полуфинала, а то и до финала Лиги чемпионов», - высказался Роберто Карлос.

Напомним, что «Шахтёр» в своей группе Лиги чемпионов текущего сезона занимает последнее место с одним очком после четырёх туров.

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Шахтёр Донецк Роберто Карлос
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