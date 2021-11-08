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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Дентиньо ушёл из «Шахтёра» после 10 лет выступлений

08 Ноября 2021 • 15:30 Комментировать

На официальном сайте «Шахтёра» говорится об уходе из клуба нападающего Дентиньо. Он выступал за донецкую команду с 2011 года.

За десять лет Дентиньо провёл за «Шахтёр» 197 матчей, в которых отметился 29 результативными ударами. Бразилец завоевал с «горняками» 16 трофеев, в частности шесть титулов чемпиона Украины.

Дентиньо покидает «Шахтёр» в статусе свободного агента – его контракт был рассчитан до 8 ноября.

«Шахтёр», напомним, на выходных сравнялся по очкам с «Динамо» на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги Украины. «Горняки» при этом опережают «динамовцев» по разности забитых и пропущенных мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Дентиньо
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