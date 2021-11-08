​Дентиньо ушёл из «Шахтёра» после 10 лет выступлений

На официальном сайте «Шахтёра» говорится об уходе из клуба нападающего Дентиньо. Он выступал за донецкую команду с 2011 года.

За десять лет Дентиньо провёл за «Шахтёр» 197 матчей, в которых отметился 29 результативными ударами. Бразилец завоевал с «горняками» 16 трофеев, в частности шесть титулов чемпиона Украины.

Дентиньо покидает «Шахтёр» в статусе свободного агента – его контракт был рассчитан до 8 ноября.

«Шахтёр», напомним, на выходных сравнялся по очкам с «Динамо» на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги Украины. «Горняки» при этом опережают «динамовцев» по разности забитых и пропущенных мячей.