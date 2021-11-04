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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Дентиньо не знает, удастся ли ему продлить контракт с «Шахтёром»

04 Ноября 2021 • 00:12 Комментировать

Хавбек «Шахтёра» Дентиньо высказался по поводу своего будущего. Текущее соглашение футболиста с клубом истекает в конце декабря 2021 года.

Футболист пока не знает, удастся ли ему продлить контракт. Он отметил, что продолжит приносить пользу команде, даже понимая, что срок соглашения уже на исходе.

Дентиньо счастлив, что играет за «Шахтёр» и помогает клубу одерживать победы.

«На поле я буду делать то, что умею — забивать голы», — заявил Дентиньо в эфире YouTube-канала «Бомбардир».

Дентиньо защищал цвета украинской команды с 2011 года. Всего он сыграл 195 встреч, забив 29 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Дентиньо
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