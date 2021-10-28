Степаненко продлил контракт с «Шахтёром»

Тарас Степаненко связал своё будущее с «Шахтёром». 28 октября стало известно, что клуб продлил контракт с футболистом. Об этом сообщила пресс-служба «горняков».

Теперь срок действия договора истекает летом 2024 года.

32-летний Степаненко провел за «Шахтёр» 352 поединка. Он выступает в составе «оранжево-чёрных» уже 11 лет.

Всего с клубом Тарас выиграл 22 титула. В частности, 8 раз завоевывал золотые медали чемпионат Украины.

Transfermarkt установил ценник на полузащитника Тараса Степаненко в размере 7,5 млн евро.