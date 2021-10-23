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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Срна: «Шахтёр» - лучший клуб Восточной Европы»

23 Октября 2021 • 10:50 Комментировать (1)

Экс-футболист донецкого «Шахтёра» Дарио Срна, который сейчас занимает одну из руководящих должностей в украинском гранде, поделился мнением об уровне «горняков».

«Шахтёр» - лучший клуб Восточной Европы. Это становится ясно, если сравнить наши достижения в Европе за последние 15 лет с другими командами. Цели нашего клуба – победы в Лиге чемпионов, чемпионате Украины и национальном Кубке.

Мы работаем с бразильскими игроками, это наша стратегия. Мы их обучаем, после чего выгодно продаем в европейские топ-клубы», - цитирует хорвата AS.

Напомним, что в последнем поединке донецкий клуб потерпел разгромное поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Дарио Срна
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Комментарии (1)
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Zenituwka
23 Октября 2021 в 11:18
В этом нет никаких сомнений.
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