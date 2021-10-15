Кверквелия прокомментировал переход в «Металлист 1925»

Новичок харьковского «Металлиста 1925» защитник Соломон Кверквелия отреагировал на свой переход в харьковский клуб.

«Об Украине я много знаю, слышал. У меня здесь друзья. Мой близкий друг — это Тарас Михалик, мы играли вместе с ним в составе «Локомотива». Мы с ним каждый день на связи, общаемся.

О команде могу сказать, что здесь классные ребята, хороший коллектив. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол. Мне всё нравится. В принципе, я, как мог, всегда следил за чемпионатом Украины», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

29-летний грузин в России играл за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор».