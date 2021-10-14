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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Кверквелия будет выступать в УПЛ официально

14 Октября 2021 • 22:10 Комментировать

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о трансфере. Состав клуба пополнил известный грузин Соломон Кверквелия.

29-летний защитник будет выступать за команду Валерия Кривенцова на правах свободного агента. Договор рассчитан до конца сезона-2021/22.

Кверквелия знаком российским болельщикам по выступлениям за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор».

«Металлист 1925» занимает 8-е место в таблице УПЛ, набрав 13 очков в 10 встречах. В ближайшем матче харьковская команда 16 октября сыграет в гостях против «Мариуполя».

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Евро-Футбол.Ру,
Соломон Кверквелия Металлист-1925
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