Харьковский «Металлист 1925» сообщил о трансфере. Состав клуба пополнил известный грузин Соломон Кверквелия.

29-летний защитник будет выступать за команду Валерия Кривенцова на правах свободного агента. Договор рассчитан до конца сезона-2021/22.

Кверквелия знаком российским болельщикам по выступлениям за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор».

«Металлист 1925» занимает 8-е место в таблице УПЛ, набрав 13 очков в 10 встречах. В ближайшем матче харьковская команда 16 октября сыграет в гостях против «Мариуполя».