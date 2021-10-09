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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Де Дзерби: «Иногда думаю: «Чёрт возьми, кто заставил меня перейти в «Шахтёр»?»

09 Октября 2021 • 23:57 Комментировать

В межсезонье Роберто де Дзерби имел несколько вариантов в Европе, но неожиданно для всех в Италии решил отправиться в «Шахтёр». Антонио Кассано называл переезд де Дзерби на Украину «скандалом», не понимая, как Италия могла потерять такого перспективного специалиста, за которым следит даже Хосеп Гвардиола. В интервью Corriere dello Sport де Дзерби ответил на вопрос, почему он выбрал «Шахтёр».

«Мне нужен был этот опыт. Я знал, что не могу дать «Сассуоло» большего. Я хотел оказаться в другой среде – с многоязычной раздевалкой, с Лигой чемпионов, с 8 играми за 25 дней… Я хотел испытать себя.

Было непросто уйти из «Сассуоло», оставить людей, к которым я был очень привязан. Иногда я испытываю трудности и думаю: «Чёрт возьми, кто заставил меня это сделать?». Но затем я прихожу к выводу, что это именно то, чего я искал», - заявил де Дзерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби
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