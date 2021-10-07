​На стадионе в Киеве после украинского класико избили депутата

Украинское класико между «Динамо» и «Шахтёром» в первое воскресенье октября завершилось вничью – 0:0. Впрочем, на киевском стадионе настроения были отнюдь не мирными. Так, депутат городского совета Михаил Наконечный был избит несколькими фанатами прямо на «Олимпийском». Об этом сообщает украинская «Страна», ссылаясь на информацию источников в МВД.

По данным источника, Наконечный получил ряд ударов, большая часть из которых пришлась в голову. После драки фанаты убежали.

Полиция запустила уголовное производство и проводит расследование. Среди прочего, проводится анализ записей с видеокамер.