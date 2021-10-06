​Форвард «Шахтёра» Траоре может пропустить год из-за травмы

Форвард «Шахтёра» Лассина Траоре травмировал колено в недавнем поединке Лиги чемпионов против «Интера». Травма является очень серьёзной, о чём клубной пресс-службе рассказал Артур Глущенко. В «Шахтёре» он возглавляет медицинскую службу.

По словам Глущенко, которые приведены на клубном сайте «горняков», у Траоре имеется повреждение структуры колена. Восстановление футболиста займёт от девяти месяцев до одного года.

Лассина Траоре ещё не перенёс операцию, поскольку требуется время для уменьшения отёка и достижения достаточного сгибания в колене.

За «Шахтёр» Лассина Траоре успел провести 14 матчей. В них нападающий забил 9 голов.