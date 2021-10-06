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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Фонсека: «За что я должен был благодарить Луческу?»

06 Октября 2021 • 17:17 Комментировать

Португальский тренер Паулу Фонсека высказался по поводу слов Мирчи Луческу. В своё время румын говорил, что Фонсека не поблагодарил его за наследие в «Шахтёре».

Паулу Фонсека, напомним, принял «Шахтёр» в 2016 года после 12 лет работы Мирчи Луческу с командой.

«Я не поблагодарил Луческу? Я не звоню тренерам, чтобы поблагодарить их за команды, в которые я прихожу. Точно так же другие тренеры, которые приходят после меня, не звонят мне, чтобы поблагодарить. Я что, должен был поблагодарить Луческу за команду, которая в последние годы не выигрывала? За команду, которой не хватало дисциплины? Не понимаю», - сказал Фонсека в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Мирча Луческу Паулу Фонсека
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